Maysa Leão defende a criação de “Casa do Autista” em Cuiabá com apoio federal 11/03/2025 Maysa Leão defende a criação de “Casa do Autista” em Cuiabá com apoio federal Ana Cláudia Fortes – assessoria Vereadora...

Nesta terça-feira (11), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) destacou a importância de garantir o funcionamento da “Casa do Autista” no município, iniciativa que ela considera fundamental para o atendimento a crianças e jovens com transtorno do espectro autista. Maysa reforçou a necessidade de habilitar a “Casa do Autista” como CER (Centro Especializado de Reabilitação), reconhecido pelo Ministério da Saúde, o que permitiria ao município acessar recursos federais essenciais para a manutenção e expansão do serviço.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: