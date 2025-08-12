Logo R7.com
Maysa Leão destaca, na tribuna, o Festival Criança Dança como ferramenta de transformação social

Momento MT

Momento MT|Do R7

Ana Cláudia Fortes – assessoria Veradoran Maysa Leão  Nesta terça-feira (12), a Câmara Municipal de Cuiabá recebeu, a convite da vereadora Maysa Leão (Republicanos), os diretores do Festival Criança Dança, Paula Naves e Robson Oliveira, que apresentaram na tribuna um projeto que, há quatro anos, vem transformando a vida de centenas de crianças por meio da arte.

