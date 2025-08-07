Maysa Leão promove debate sobre saúde mental materna durante o Agosto Dourado Ana Cláudia Fortes – assessoria Vereadora Maysa Leão Na manhã desta quinta-feira (07), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) levou...

Ana Cláudia Fortes – assessoria Vereadora Maysa Leão Na manhã desta quinta-feira (07), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) levou à tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá a enfermeira obstétrica Lais Cristina Arakaki e Silva para um pronunciamento sobre saúde mental materna, em alusão ao Agosto Dourado, campanha dedicada à promoção do aleitamento materno. A cor dourada faz referência ao leite materno, considerado o alimento padrão-ouro para os primeiros meses de vida do bebê. No entanto, como reforçado na fala da especialista, a saúde da mãe também precisa estar no centro do cuidado.

