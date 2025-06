Maysa Leão promove nova edição do Conexão é Poder com foco em protagonismo e inteligência artificial Ana Cláudia Fortes – assessoria Vereadora Maysa Leão A Câmara Municipal de Cuiabá será palco, no dia 9 de julho, de mais uma edição...

A Câmara Municipal de Cuiabá será palco, no dia 9 de julho, de mais uma edição do “Conexão é Poder”, evento gratuito idealizado e promovido pela vereadora Maysa Leão (Republicanos). Com foco em protagonismo feminino, inovação e desenvolvimento pessoal e profissional, o encontro será realizado das 8h30 às 11h30, no auditório Plenarinho da Casa de Leis, e as vagas são limitadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste evento imperdível!

Leia Mais em Momento MT: