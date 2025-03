Maysa Leão propõe a criação do Dia Municipal do Celíaco 13/03/2025 Maysa Leão propõe a criação do Dia Municipal do Celíaco Da Assessoria – Vereadora Maysa Leão Com o apoio da maioria...

Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share