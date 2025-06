Momento MT |Do R7

Maysa Leão visita CECI com Janaina Riva e reforça luta contra o fechamento do centro oncológico infantil em Cuiabá Ana Claúdia Fortes – assessoria Vereadora Maysa Leão Na manhã desta segunda-feira (16), a vereadora Maysa Leão (Republicanos)...

Na manhã desta segunda-feira (16), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) visitou o Centro Especializado em Câncer Infantojuvenil (CECI), anexo à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, a convite da deputada estadual Janaina Riva (MDB). A visita teve como objetivo conhecer de perto a estrutura e o trabalho da unidade, que corre risco de fechamento com a possível desativação do Hospital Estadual Santa Casa, prevista para ocorrer após a inauguração do novo Hospital Central, em setembro de 2025.

