Maysa reconhece a a trajetória de empreendedoras e entrega título de Cidadã cuiabana

Maysa Leão entregou, nesta quinta-feira (13), durante sessão da Câmara Municipal de Cuiabá, o título de Cidadã Cuiabana às empreendedoras Ingrid Fortes e Karen Abreu, proprietárias da The Whole, uma empresa que tem se destacado no apoio a negócios locais. A homenagem reconhece a trajetória das empresárias na área de branding, onde têm descomplicado e impulsionado o crescimento de diversas marcas na capital mato-grossense.

