MBA do TCE-MT aborda Mobilidade Urbana Sustentável nesta sexta-feira (23) Mobilidade Urbana Sustentável será o tema do módulo desta sexta-feira (23) do MBA em Gestão de Cidades do Tribunal de Contas de Mato... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h56 ) twitter

Mobilidade Urbana Sustentável será o tema do módulo desta sexta-feira (23) do MBA em Gestão de Cidades do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Ministrado pelo professor Luiz Miguel de Miranda, o 2° módulo da pós-graduação será realizado das 8h às 13h, no auditório da Escola Superior de Contas, com transmissão ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

