MBA em Gestão de Cidades aborda estratégias de financiamento e captação de recursos Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT A aula foi ministrada pelo professor e secretário-adjunto de Logística e Concessões de Mato Grosso, Caio...

A aula foi ministrada pelo professor e secretário-adjunto de Logística e Concessões de Mato Grosso, Caio Felipe Caminha de Albuquerque. O 9º módulo do MBA em Gestão de Cidades, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) em parceria com a Fadisp, abordou o tema “Financiamento e Captação de Recursos para Cidades Inteligentes”, nesta sexta-feira (8). A aula foi realizada no auditório da Escola Superior de Contas e ministrada pelo professor e secretário-adjunto de Logística e Concessões de Mato Grosso, Caio Felipe Caminha de Albuquerque.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT: