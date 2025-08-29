MBA em Gestão de Cidades do TCE-MT recebe jurista da Espanha nesta sexta-feira
O 12º módulo do MBA em Gestão de Cidades do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), que será realizado a partir das 8h30 desta sexta-feira (29), no auditório da Escola Superior de Contas, contará com a presença internacional da professora María Ruiz Dorado, da Universidad de Castilla, na Espanha. A aula terá como tema “Implicaciones del Reglamento Europeo de Protección de Datos y de la Ley Europea de Inteligencia Artificial en el Proceso de Transformación Digital”. Para saber mais sobre este evento e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
