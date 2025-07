MC Daniel se pronuncia após Lorena Maria anunciar fim de relacionamento: ‘Luto’ MC Daniel se pronunciou na tarde deste domingo (13), sobre o fim do relacionamento com Lorena Maria, anunciado no sábado (12), pela... Momento MT|Do R7 14/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h58 ) twitter

MC Daniel se pronunciou na tarde deste domingo (13), sobre o fim do relacionamento com Lorena Maria, anunciado no sábado (12), pela influenciadora, na rede social. O cantor disse que está com o coração apertado com o encerramento do ciclo com a mãe do seu único filho, Rás, nascido em fevereiro deste ano.

