MC Guimê e Fernanda Stroschein exibem ultrassom do bebê que esperam: ‘Bênção’ MC Guimê e Fernanda Stroschein, que esperam o primeiro filho, compartilharam no Instagram, nesta terça-feira (3), um ultrassom do bebê...

Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share