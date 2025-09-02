MCTI, CNPq e MEC investem R$ 20 milhões em feiras e mostras científicas O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação...

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), publicou, na sexta-feira (29), o resultado da Chamada nº 37/2024, que visa o financiamento de feiras e mostras científicas. O investimento foi de R$ 20 milhões.

