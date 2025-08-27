MCTI lança programas Chip Tech Brasil e Champion Chip para impulsionar capacitação em semicondutores O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) participou nesta terça-feira (26), em Manaus, da abertura do Chip in the Jungle...

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) participou nesta terça-feira (26), em Manaus, da abertura do Chip in the Jungle 2025. O evento reúne dezenas de especialistas nacionais e internacionais na área de tecnologia entre os dias 25 de agosto e 2 de setembro. Com participação virtual do secretário de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital do MCTI, Henrique Miguel, e presencial do coordenador-geral de Tecnologias em Semicondutores, Alessandro Campos, a pasta anunciou duas iniciativas voltadas à capacitação em semicondutores: o Chip Tech Brasil e o Champion Chip.

