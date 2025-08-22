MCTI lança projeto ‘Entre Ciências: Territórios de Saber em Diálogo’ para fortalecer pesquisa intercultural O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) lançou nesta quarta-feira (20/8) o projeto ‘Entre Ciências: Territórios de Saber...

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) lançou nesta quarta-feira (20/8) o projeto ‘Entre Ciências: Territórios de Saber em Diálogo’. A iniciativa busca aproximar e valorizar diferentes formas de produção de conhecimento no Brasil, iniciando pela Amazônia e Cerrado, promovendo o diálogo entre a ciência acadêmica e os saberes de povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores familiares.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: