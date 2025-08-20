MDIC detalha Plano Brasil Soberano em audiência na Câmara dos Deputados O secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços (SDIC), Uallace Moreira, apresentou, nesta quarta-feira (...

O secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços (SDIC), Uallace Moreira, apresentou, nesta quarta-feira (20), detalhes do Plano Brasil Soberano para ajudar empresas e empregos impactados pela tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Durante audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, o secretário ressaltou que o governo oferece um pacote robusto de apoio, que inclui linha de crédito de R$ 30 bilhões, ampliação de prazo para pagamento de tributos e incentivo à exportação.

