MDIC lança guia para orientar proponentes na elaboração de projetos empresariais em ZPE O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançou, nesta sexta-feira (29), em Fortaleza (CE), o “Guia para...

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançou, nesta sexta-feira (29), em Fortaleza (CE), o “Guia para Apresentação de Projetos Empresariais ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE)”, durante as comemorações de 12 anos de operação da ZPE Ceará, a primeira a se instalar no país.

Saiba mais sobre como esse guia pode impactar o desenvolvimento econômico e as oportunidades de investimento no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: