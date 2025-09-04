MEC anuncia R$ 9 mi para credenciar IFs como Unidades Embrapii O Ministério da Educação (MEC) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) anunciaram, na terça-feira, 2 de...

O Ministério da Educação (MEC) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) anunciaram, na terça-feira, 2 de setembro, durante abertura da Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Científica (Reditec), em Bonito (MS), chamada exclusiva para o credenciamento de até três Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) como Unidades Embrapii. As propostas devem ser submetidas à Embrapii até 19 de setembro.

