MEC apresenta estratégia de assistência técnica do Novo PAR

Para apresentar a estratégia de assistência técnica e formação para a etapa de planejamento do Novo Plano de Ações Articuladas (Novo PAR), o Ministério da Educação (MEC) realizou, nesta quinta-feira, 21 de agosto, um webinário voltado para articuladores da Rede de Formação e Assistência Técnica do Novo PAR (Renapar) e secretarias municipais e estaduais de educação. O encontro foi transmitido ao vivo pelo canal do MEC no YouTube.

