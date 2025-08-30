MEC debate interação entre museus universitários e sociedade O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), participou do 8º Fórum Permanente de Museus Universitários...

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), participou do 8º Fórum Permanente de Museus Universitários (8FPMU), entre os dias 25 e 29 de agosto, na Universidade Federal do Ceará (UFC). Com o tema “Coleções, Museus Universitários e Sociedade: elos entre ciência, cultura e comunidade”, o evento promoveu um espaço de diálogo sobre a interação dos museus universitários com a sociedade, movimentos sociais e instituições de ensino e pesquisa.

Para saber mais sobre este importante debate e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: