MEC debate planos decenais de educação em MG O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino (Sase), realizou, de... Momento MT|Do R7 25/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h59 )

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino (Sase), realizou, de 19 a 22 de agosto, em Belo Horizonte/MG, o último Encontro Estadual de Cooperação Técnica – Planos Decenais de Educação, após os 27 encontros – dois deles em São Paulo – realizados nas demais unidades da Federação. O objetivo do ciclo, encerrado nesta sexta, 22, foi disseminar a proposta do novo Plano Nacional de Educação (PNE) e realizar oficinas para promover a formação e a vivência dos participantes em relação à metodologia de elaboração dos planos e às ferramentas e painéis de consulta de dados educacionais, com participação de técnicos e dirigentes das secretarias estaduais e municipais de educação; conselheiros de educação; e representantes dos fóruns de educação. Para saber mais sobre este importante debate e suas implicações para a educação no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova projeto que impede liberar de punição crimes com violência doméstica

