MEC inicia ciclo de formação para articuladores do CNCA

Começou, nesta segunda, 25 de agosto, o 3º Ciclo Formativo da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (Renalfa). O encontro, que vai até 27 de agosto, constitui um componente essencial da estratégia de implementação e gestão do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa do Ministério da Educação (MEC). A abertura foi transmitida pelo canal do MEC no YouTube.

