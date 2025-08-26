MEC inicia curso sobre educação étnico-racial e quilombola Por meio do curso de Extensão, Formação para Docência e Gestão para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola...

Por meio do curso de Extensão, Formação para Docência e Gestão para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, iniciado com aula inaugural na segunda-feira, 25 de agosto, o Ministério da Educação (MEC) reforçou seu compromisso com a formação de profissionais da educação como instrumento para promover equidade nas escolas e com a implementação da Lei nº 10.639, de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para tornar obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em todas as escolas do Brasil.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações na educação brasileira no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: