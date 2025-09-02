MEC lançará guia de ações para emergências climáticas O Ministério da Educação (MEC), em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e o Instituto Reúna...

O Ministério da Educação (MEC), em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e o Instituto Reúna, lançará, nesta quinta-feira, 4 de setembro, às 15h (horário de Brasília), o Guia de Ações Educacionais em Resposta a Emergências Climáticas. O lançamento será realizado em webinário transmitido ao vivo pelos canais do Conviva Educação e do MEC no YouTube. Durante a transmissão, os participantes poderão registrar presença e receber declaração de participação.

