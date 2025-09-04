MEC realiza encontro com universidades parceiras do Pro-LEEI O Ministério da Educação (MEC) realizou, entre 1º e 3 de setembro, um encontro com universidades parceiras do Programa de Formação...

O Ministério da Educação (MEC) realizou, entre 1º e 3 de setembro, um encontro com universidades parceiras do Programa de Formação Continuada Leitura e Escrita na Educação Infantil (Pro-LEEI), que integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A iniciativa teve como objetivo ampliar a formação continuada dos profissionais da educação infantil, promovendo práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento da leitura, da escrita e da linguagem oral das crianças da pré-escola — de 4 e 5 anos.

