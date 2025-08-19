MEC realiza oficina do Programa Saúde na Escola no Marajó O Ministério da Educação (MEC) promoveu, em parceria com o Ministério da Saúde (MS), nos dias 12, 13 e 14 de agosto, uma oficina de...

O Ministério da Educação (MEC) promoveu, em parceria com o Ministério da Saúde (MS), nos dias 12, 13 e 14 de agosto, uma oficina de fortalecimento do Programa Saúde na Escola (PSE) para os municípios que compõem o complexo do Marajó (PA). O evento foi sediado na Superintendência do Ministério da Saúde, em Belém (PA), e contou com a presença dos técnicos das secretarias municipais de educação e da saúde dos 17 municípios marajoaras. Além disso, também estiveram presentes organizações da sociedade civil, instituições de ensino superior e técnicos das secretarias de saúde e educação do estado do Pará.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: