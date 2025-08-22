MEC receberá estudos sobre demanda de EPT até 20/10 O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), prorrogou para 20 de outubro...

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), prorrogou para 20 de outubro o prazo para a submissão de estudos, metodologias e ferramentas que são utilizados por estados, municípios, instituições e organizações para identificar demandas por educação profissional e tecnológica (EPT). O envio de contribuições está previsto em chamada pública publicada no Edital nº 5/2025 – Demanda por Qualificação Profissional, que foi retificado na quinta-feira, 21 de agosto.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: