Médica, empresário e executor de homicídio em distribuidora são alvos de operação da Polícia Civil em Sorriso

Cinco ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, são cumpridos pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (15.7), na Operação Inimigo Íntimo, deflagrada dentro de investigações realizadas pela Delegacia de Sorriso para apurar um crime de homicídio ocorrido no mês de março em uma distribuidora no município. Entre os alvos estão o executor da vítima, o proprietário da distribuidora onde ocorreram os fatos, apontado como mandante do crime e sua esposa, médica no município. Os mandados, sendo dois de prisão temporária e três de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, foram decretados pela 1ª Vara Criminal de Sorriso, pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual.

