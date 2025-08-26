Médica veterinária financia máquina de ultrassonografia com crédito da Desenvolve MT A médica veterinária Andressa Lemos, contou com o apoio da Desenvolve MT, Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, para financiar...

A médica veterinária Andressa Lemos, contou com o apoio da Desenvolve MT, Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, para financiar uma máquina de ultrassonografia de última geração. A máquina permite atingir um diagnóstico mais preciso e, consequentemente, a possibilidade de um tratamento com melhores resultados para os pacientes.

