Médicos da Atenção Primária passam por capacitação sobre o método contraceptivo Implanon Implante anticoncepcional de longa duração e alta eficácia De 29 a 31 de julho, a Unidade de Saúde Juceli Pereira da Costa, no bairro... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 10h58 )

Implante anticoncepcional de longa duração e alta eficácia De 29 a 31 de julho, a Unidade de Saúde Juceli Pereira da Costa, no bairro Santa Clara, foi o local de uma formação continuada sobre o Implante Subdérmico Liberador de Etonogestrel Implanon, voltada para estudantes de medicina, residentes e médicos que atuam na Rede de Atenção Primária, tendo como foco a inserção e a retirada do dispositivo contraceptivo, um novo método, que estará em breve disponível gratuitamente em todos os PSF s do Município.



Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre saúde pública!

