Médicos da rede municipal participam de treinamento com foco no suporte avançado de vida

Suporte avançado de vida ou, simplesmente SAV, é um conjunto de técnicas e procedimentos médicos que visam estabilizar a condição clínica de um paciente em situação de emergência. E foi para tratar do suporte avançado de vida que médicos atuantes na rede pública participaram de um treinamento ministrado por uma das equipes do SAMU do Município.

