Medida Provisória destina crédito para apoio aos produtores do RS O Congresso Nacional analisa medida provisória (MP 1246/24) que abre crédito extraordinário de R$ 230,9 milhões no Orçamento de 2024... Momento MT|Do R7 22/07/2024 - 19h04 (Atualizado em 22/07/2024 - 19h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-