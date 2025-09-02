Logo R7.com
Medida provisória destina R$ 30,5 milhões para ações de combate à fome

A Medida Provisória (MP) 1311/25 libera R$ 30,5 milhões para programas de segurança alimentar e nutricional e de combate à fome do...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Medida Provisória (MP) 1311/25 libera R$ 30,5 milhões para programas de segurança alimentar e nutricional e de combate à fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

