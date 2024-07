Medida provisória destina recursos para reforma de escolas no Rio Grande do Sul

A Medida Provisória 1242/24 autoriza o governo federal a transferir recursos financeiros para viabilizar a reforma de escolas públicas de educação básica no Rio Grande do Sul. Publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira (12), a MP visa beneficiar as unidades que tiveram suas estruturas comprometidas em razão das enchentes que atingiram o estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.