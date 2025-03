Meias trocadas marcam o Dia Internacional da Síndrome de Down no CEMEIS Caminhos do Saber Celebrada mundialmente em 21 de março Com o tema “Suporte para quem precisa. Todos juntos apoiando a inclusão! Seja rede de apoio!”,...

Celebrada mundialmente em 21 de março

Com o tema “Suporte para quem precisa. Todos juntos apoiando a inclusão! Seja rede de apoio!”, alunos, professores e colaboradores do Centro Municipal de Educação Infantil Caminhos do Saber realizaram nesta sexta-feira, 21 de março, uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. A iniciativa visa promover a inclusão e a conscientização sobre a triplicação (trissomia) do 21º cromossomo, uma condição genética da síndrome, referenciada também por T21.

