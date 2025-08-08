Mel Maia curte mar cristalino durante viagem romântica pela Tailândia: ‘Krabi. w/’ Mel Maia, de 21 anos, compartilhou nesta quinta-feira (7), registros da viagem à Tailândia e encantou os seguidores do Instagram. A...

Mel Maia, de 21 anos, compartilhou nesta quinta-feira (7), registros da viagem à Tailândia e encantou os seguidores do Instagram. A atriz apareceu de biquíni aproveitando o mar cristalino da Phranang Cave Beach, em Krabi, um dos destinos turísticos do país. Ela também surgiu em cliques românticos com o namorado, Luan Medeiros, de 30 anos. O casal está junto desde abril, mas mantém a discrição nas redes.

