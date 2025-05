Mel Maia, Leticia Braga e Lívia Silva dão início a filmagens: ‘Apenas 3 Meninas’ As atrizes se reuniram no último dia 20 para dar início à preparação para as filmagens do longa-metragem “Apenas 3 Meninas”, que promete... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 13h56 ) twitter

As atrizes se reuniram no último dia 20 para dar início à preparação para as filmagens do longa-metragem “Apenas 3 Meninas”, que promete emocionar e inspirar o público. Dirigido por Susanna Lira “Apenas 3 Meninas”, narra com uma pitada de humor e muita emoção a trajetória de 3 adolescentes da Zona Norte do Rio de Janeiro que enfrentam a pobreza menstrual e, unidas pelo futebol e pela força da coletividade, redigem e lutam pela aprovação da primeira lei do Brasil que garantiu a distribuição gratuita de absorventes na cesta básica. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes sobre esse projeto inspirador! Leia Mais em Momento MT: Novo Centro de Operação de Controle da Semsep entra em funcionamento nesta sexta, 23

