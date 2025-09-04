Membro de facção procurado por ameaçar matar ex-companheira em MT é preso em SP Após investigação da Delegacia de Polícia Civil de Campos de Júlio, a Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quarta-feira (3.9),...

Após investigação da Delegacia de Polícia Civil de Campos de Júlio, a Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quarta-feira (3.9), um homem, de 35 anos, acusado de ameaçar matar a ex-companheira, de 26 anos. A vítima teve um relacionamento conturbado com o suspeito por cerca de um ano, entre maio de 2022 e fevereiro de 2023, em que foi agredida fisicamente e verbalmente, chegando a ser jogada contra um espelho e ter suas redes sociais e contas bancárias rackeadas. Os dois terminaram várias vezes, episódios em que o suspeito ameaçava matá-la.

