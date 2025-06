Membros de facção envolvidos em extorsões contra comerciantes são alvo de operação da Polícia Civil em Jaciara

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Jaciara, cumpre na manhã desta terça-feira (3.6), 42 ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, com alvo em uma facção criminosa envolvida em crimes de extorsão praticada contra comerciantes. São cumpridos na operação, 31 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva, expedidos pela Terceira Vara de Jaciara com base em investigações da Polícia Civil. As ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Jaciara, São Pedro da Cipa e Rondonópolis.

