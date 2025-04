Membros de facção são condenados por execução de comerciantes Três integrantes da facção Comando Vermelho foram condenados pelo Tribunal do Júri, nesta terça-feira (22), pelos assassinatos de três... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três integrantes da facção Comando Vermelho foram condenados pelo Tribunal do Júri, nesta terça-feira (22), pelos assassinatos de três comerciantes do Estado de São Paulo que estavam em Cuiabá para vender tapetes. Os crimes aconteceram em outubro de 2020 e, somando todas as penas máximas, os acusados foram condenados a um total de 157 anos de reclusão.Conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso, as vítimas eram provenientes do Estado de São Paulo e estavam em Cuiabá para comercializar tapetes. Os réus acreditaram que os trabalhadores seriam ligados a uma facção criminosa rival. Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Palestra alerta para Campanha Azul Claro sobre Câncer de Esôfago

Prevenção de quedas em idosos é tema de palestra no CCPI

Polícia Civil prende segundo envolvido em espancamento de boliviano