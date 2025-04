Momento MT |Do R7

Membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente são empossados Os 34 componentes do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA), sendo 17 titulares e seus respectivos suplentes, sendo presidido pelo...

Os 34 componentes do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA), sendo 17 titulares e seus respectivos suplentes, sendo presidido pelo secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, (Smurb), José Afonso Portocarrero, foram empossados na quarta-feira (2), no auditório do Horto Florestal Tote Garcia. Conforme Decreto 021/2025, a nova legislatura assinou o termo de posse para o biênio 2025-2027.

Saiba mais sobre as novas diretrizes e ações do Conselho Municipal de Meio Ambiente consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: