Membros do MP ressaltam importância do Júri no combate à criminalidade Durante a solenidade de assinatura do ato administrativo que criou o Grupo de Atuação Especial no Tribunal do Júri (GAEJúri), no âmbito... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h04 )

Durante a solenidade de assinatura do ato administrativo que criou o Grupo de Atuação Especial no Tribunal do Júri (GAEJúri), no âmbito do Ministério Público de Mato Grosso, integrantes da instituição enalteceram a importância do Tribunal do Júri no enfrentamento à criminalidade. “O Ministério Público deve estar atento às demandas sociais e, atualmente, uma das principais preocupações da sociedade é o enfrentamento ao crime organizado, com reflexos diretos no Tribunal do Júri”, afirmou o procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Rodrigo Fonseca Costa. Para saber mais sobre essa importante iniciativa do Ministério Público, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF incinera drogas em Uberaba

