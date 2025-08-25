Membros do MPMT aprimoram técnicas de condução veicular O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), promoveu uma nova edição da instrução de direção veicular voltada aos membros... Momento MT|Do R7 25/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h58 ) twitter

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), promoveu uma nova edição da instrução de direção veicular voltada aos membros da instituição. A capacitação teve como objetivo aprimorar técnicas de condução e reforçar a segurança no exercício das funções institucionais e promover direção segura. O curso foi ministrado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) com apoio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). “A iniciativa contou com engajamento exemplar dos participantes, que se dedicaram intensamente às etapas teóricas e práticas do treinamento. A alta procura superou as expectativas, com 11 membros na lista de espera, evidenciando o interesse crescente por formações que promovam a direção segura, defensiva, ofensiva e evasiva”, destacou o GSI. Embora todos os participantes já possuam habilitação para condução de veículos, o curso teve como foco a correção de vícios de direção e o desenvolvimento de habilidades para enfrentar situações de risco. Na parte teórica, foram abordados conceitos de direção defensiva, ofensiva e evasiva, avaliação de riscos, postura preventiva e tomada de decisão sob pressão. Já na etapa prática, os membros realizaram exercícios em pista, simulações de situações críticas e manobras de controle veicular, consolidando o aprendizado de forma segura e eficaz. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT: Ministério da Saúde oferece curso EaD sobre vigilância de vírus respiratórios

