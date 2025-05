Membros do MPMT serão capacitados para o combate ao feminicídio O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) realiza, nos dias 12 e 13 de junho, a capacitação “MP por Elas: Respeito e Inclusão no Combate... Momento MT|Do R7 13/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) realiza, nos dias 12 e 13 de junho, a capacitação “MP por Elas: Respeito e Inclusão no Combate ao Feminicídio – à luz da Recomendação nº 03 do CNMP”, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Cuiabá.O evento é promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), em parceria com o Centro de Apoio sobre Estudos de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Gênero Feminino (CAOVD) e faz parte das ações para o cumprimento dos requisitos do edital do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), visando à conquista do Selo Ouro. Saiba mais sobre essa importante iniciativa no combate ao feminicídio consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende suspeito de tentar matar sua ex-companheira a golpes de faca

Polícia Civil prende homem por envolvimento em duplo homicídio em Cuiabá

CDR aprova uso do Fungetur para qualificação de profissionais do turismo