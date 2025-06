Memorial e 65 ipês-roxos homenageiam vítimas de feminicídio em Cuiabá O Parque da Família, em Cuiabá, recebeu, na quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, 65 mudas de ipês-roxos em homenagem às... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 11h59 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Parque da Família, em Cuiabá, recebeu, na quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, 65 mudas de ipês-roxos em homenagem às vítimas de feminicídio em Mato Grosso. O número corresponde ao número de vítimas em 2024 e até maio de 2025. A iniciativa do Ministério Público (MP), em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, presta uma homenagem e fomenta a reflexão quanto ao respeito à vida das mulheres. No local, foi implantado um memorial que identifica a causa, com QR Code do MP e também da Secretaria Municipal da Mulher, para mais informações sobre o trabalho desenvolvido por cada ente no apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade. Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Operação conjunta da PM de MT e GO localiza faccionado foragido da Justiça

Atendimento na Vigilância Sanitária será suspenso nesta sexta para dedetização

SES recebe capacitação para monitorar ameaças em saúde pela internet