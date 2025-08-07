Menor Preço ajuda consumidores a economizar no presente do Dia dos Pais O Dia dos Pais está entre as datas comemorativas mais importantes para o comércio varejista, com aumento expressivo das vendas. Com...

O Dia dos Pais está entre as datas comemorativas mais importantes para o comércio varejista, com aumento expressivo das vendas. Com a proximidade da data, marcada para 10 de agosto, cresce a procura pelo presente ideal com o melhor custo-benefício. Para ajudar os consumidores na hora da compra, a Secretaria de Fazenda (Sefaz) disponibiliza a ferramenta Menor Preço, integrada ao programa Nota MT.

Saiba mais sobre como economizar e encontrar o presente perfeito acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: