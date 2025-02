Menos de 19% do público alvo está vacinado contra dengue em Várzea Grande Percentual está muito distante do que preconiza o MS e Município faz apelo para que pais e responsáveis compareçam às unidades básicas... Momento MT|Do R7 30/01/2025 - 14h07 (Atualizado em 30/01/2025 - 14h07 ) twitter

Percentual está muito distante do que preconiza o MS e Município faz apelo para que pais e responsáveis compareçam às unidades básicas de saúde. Dados da secretaria de Saúde de Várzea Grande apontam que menos de 19% do público alvo está vacinado contra a dengue no município. O alerta é da gerente de Vigilância Epidemiológica, Alessandra Carrera, que reforça o pedido para que os pais levem os filhos de 10 a 14 anos, para serem imunizados. “Estamos vivendo uma epidemia e é importante que eles tenham esse cuidado. A vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenir doenças e evitar casos graves e hospitalizações”.

