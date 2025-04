Mercado aquecido e clima adverso podem levar a falta de soja A colheita da soja 2024/25 está praticamente encerrada no Brasil, com mais de 95% da área já colhida. Mas, apesar de o país estar diante...

A colheita da soja 2024/25 está praticamente encerrada no Brasil, com mais de 95% da área já colhida. Mas, apesar de o país estar diante de uma safra recorde, o mercado começa a demonstrar preocupação com a disponibilidade do grão nos próximos meses. Especialistas alertam que a combinação entre perdas climáticas e demanda acelerada pode levar a um cenário de oferta apertada mais cedo do que se imaginava.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação da soja no Brasil!

Leia Mais em Momento MT: