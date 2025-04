Mercado brasileiro vive semana de ouro com exportações fortes e cotações recordes Mesmo com o clima de incerteza gerado pelas “Trumpalhadas”, o mercado da soja no Brasil teve uma das melhores semanas do ano. Os produtores...

Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 07h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 07h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share