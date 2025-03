Mercado de açúcar enfrenta incertezas com déficit na safra e volatilidade nos preços O Brasil, maior exportador de açúcar do mundo, enfrenta um cenário desafiador na safra 2024/25, com um déficit projetado de 4,1 milhões...

O Brasil, maior exportador de açúcar do mundo, enfrenta um cenário desafiador na safra 2024/25, com um déficit projetado de 4,1 milhões de toneladas. O mercado foi impactado pela entrega recorde de contratos no final de fevereiro, totalizando 34,4 mil contratos – o equivalente a 1,7 milhão de toneladas de açúcar. Esse movimento gerou preocupações sobre a demanda global, já que muitos traders entregaram açúcar sem um destino definido, o que pode indicar um enfraquecimento do consumo mundial.

Para entender melhor as implicações desse cenário e as expectativas para o futuro do mercado de açúcar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: